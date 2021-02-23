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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 16:56

الحكومة الإيرانية: على أميركا إظهار حسن النية من خلال خطوات عملية

الحكومة الإيرانية: على أميركا إظهار حسن النية من خلال خطوات عملية
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أشار ربيعي إلى مفاوضات الأوروبيين مع أميركا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ مؤكدا أن "التفاوض بين طهران و واشنطن يتم في إطار الاتفاق النووي فقط".

وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائل غروسي" الأخيرة لطهران، وصف ربيعي إجراءات الأخير بأنها "جيدة" مصرحا: إننا نعتبر هذه الخطوات في إطار جهود غروسي الهادفة إلى الحفاظ على الاتفاق النووي؛ وعليه فإن توجيه الدعوة إلى الدول المراقبة في إطار الاتفاق النووي كان متوقعا وحُدّدت له ضوابط معينة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على "ان سياسة الضغوط القصوى الأميركية باءت فالفشل وليس أمام الأخيرة خيار سوى العودة الى الاتفاق النووي وتنفيذ القرار 2231 وإلغاء كامل الحظر عن إيران والامتثال إلى القانون الدولي".

وعلى صعيد آخر، تطرق ربيعي إلى موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتحديدا لقاح "سبوتنيك في" الروسي؛ معلنا انه في ضوء الاتفاق المبرم وبفضل البنى التحتية المتوفرة داخل البلاد، سيتم البدء في خط انتاج هذا اللقاح محليا وعبر التعاون بين القطاع الخاص الايراني ومؤسسة "غاماليا" الروسية قبل نهاية العام الحالي (الايراني – في 20 اذار / مارس 2021).
رقم : 917953
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المراسلة معصومة فروزان
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