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الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 17:44

موريتانيا.. 'حزب التجمع الوطني' يرفض إقصائه من أي حوار سياسي مرتقب

موريتانيا..
جاء ذلك في بيان الحزب، بالتزامن مع تواتر تقارير إعلامية بشأن انعقاد اجتماعات لإطلاق حوار سياسي مع الحكومة.

وقال البيان: "لن يقبل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أن تتحكم أطراف دون أخرى في مجريات التحضير لأي حوار سياسي مرتقب بموريتانيا".

وأضاف: "الحزب يستسيغ التفاهمات ويتحلى بالمرونة والواقعية أثناء الحوار (..) لكن لا يمكن أن يقبل أن يصل ذلك إلى حد التحكم في مجريات تحضيره وقبل انطلاقه من أطراف دون أخرى".

ودعا البيان إلى توحيد صف المعارضة، قائلا: "الموريتانيون سئموا الفشل المتواتر للحوارات المرتجلة، والتحكم المسبق في موضوعات التداول، وفي مخرجات الحوار".

ومؤخرا، تواترت تقارير إعلامية بشأن انعقاد لقاءات بين قادة "منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان"، والتي تضم بعض أحزاب الموالاة والمعارضة، بهدف إطلاق حوار سياسي مع الحكومة.

ومنذ فترة، انسحب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان) من منسقية الأحزاب في البلاد.

وفي 30 يناير/كانون الماضي، قال رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، إن حكومته لا تمانع انعقاد حوار سياسي مع المعارضة، لكنه ربط ذلك بتوفر "الظروف المواتية".

وتطالب المعارضة الموريتانية مرارا بعقد حوار سياسي يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات الحكومية والمناصب العليا، وتمثيلها في لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري.
مصدر : وكالات
رقم : 917965
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