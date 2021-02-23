الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 19:53

أردوغان يهدد باتخاذ خطوات عسكرية جديدة في سوريا

أردوغان يهدد باتخاذ خطوات عسكرية جديدة في سوريا
وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر عن الهجرة، أمس الإثنين، في ولاية إزمير غربي تركيا، إن “وحدات حماية الشعب” الكردية صعّدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات “الإرهابية” في المناطق الآمنة شمالي سوريا، في غضون شهر، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، على حد قوله، وفق وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

وشدّد على أنّه “مثلما دمرنا أوكار الإرهابيين دون الاكتراث لما يقوله الآخرون، سنتخذ خطوات في مناطق أخرى حال استمرت الاعتداءات”.

وزعم أردوغان أن الوجود العسكري التركي في شمالي سوريا هو الحائل الوحيد أمام ارتكاب مجازر محتملة في المنطقة، لافتاً إلى أنّ 420 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش التركي مع فصائل المعارضة شمالي البلاد.

وكانت ولاية شانلي أورفة التركية، أصدرت أمس الإثنين، بياناً قالت فيه إن عناصر من “وحدات حماية الشعب” الكردية شنوا هجوماً بالصواريخ الموجهة حرارياً على نقطة عسكرية لما يسمى بـ”الجيش الوطني” السوري المعارض المدعوم من أنقرة في مدينة عين عيسى شمالي الرقة، الواقعة ضمن منطقة “نبع السلام”، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 7 آخرين، وفق وكالة “الأناضول”.

ومنذ أسبوع قتل مدنيان وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمالي الحسكة، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية، التي اتهمت فيه “وحدات حماية الشعب” الكردية بتنفيذ الهجوم.

وسيطرت ميليشيا “الجيش الوطني” بدعم من الجيش التركي على مدينتي تل أبيض ورأس العين خلال عملية “نبع السلام” العسكرية في تشرين الأول عام 2019، ضد”وحدات حماية الشعب الكردية”، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية تابعة لـ”حزب العمال الكردستاني”، في مقابل إعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة بهدف إعادة السلام والأمان إلى المنطقة، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
مصدر : وكالات
رقم : 917991
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
23 شباط 2021
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
23 شباط 2021
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
23 شباط 2021
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
المراسلة معصومة فروزان
23 شباط 2021
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
22 شباط 2021
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
22 شباط 2021
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
22 شباط 2021
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
22 شباط 2021
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
زهراء احمد- اسلام تايمز
22 شباط 2021
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
22 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق