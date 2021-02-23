أول تعقيب من 'حماس' على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة..

وقال أبو مرزوق، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": إن غزة يجب أن تكون حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها.



وأضاف: "فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً".



وتابع: "نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".



في السياق، رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على تصريحات ابو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزة



وأضاف في تغريدة على (تويتر): أقول إن "الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات".



يشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطينية وقع الأحد الماضي، اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".



وبحسب بيان الصندوق، جرى توقيع مذكرى تفاهم بين الأطراف الشريكية في حقل غاز غزة، والمتمثلة حاليا بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر.