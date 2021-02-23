الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 22:25

أول تعقيب من 'حماس' على اتفاقية حقول الغاز على شواطئ غزة..

أول تعقيب من
وقال أبو مرزوق، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": إن غزة يجب أن تكون حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها.

وأضاف: "فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً".

وتابع: "نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

في السياق، رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على تصريحات ابو مرزوق بخصوص اتفاقيات الغاز على شواطئ غزة

وأضاف في تغريدة على (تويتر): أقول إن "الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط !! الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات".

يشار إلى أن صندوق الاستثمار الفلسطينية وقع الأحد الماضي، اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وبحسب بيان الصندوق، جرى توقيع مذكرى تفاهم بين الأطراف الشريكية في حقل غاز غزة، والمتمثلة حاليا بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر.
رقم : 918019
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
23 شباط 2021
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
23 شباط 2021
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
23 شباط 2021
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
المراسلة معصومة فروزان
23 شباط 2021
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
22 شباط 2021
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
22 شباط 2021
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
22 شباط 2021
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
22 شباط 2021
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
زهراء احمد- اسلام تايمز
22 شباط 2021
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
22 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق