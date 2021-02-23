مقتل العشرات من عناصر 'بوكوحرام' بهجوم للجيش النيجيري

فيما لقي جندي واحد مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي زرعه عناصر الجماعة الإرهابية حال فرارهم من هجمات قوات الجيش النيجيري.



وأفاد مصدر بالمخابرات العسكرية النيجيرية، اليوم، بأن قوات المهام المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF) قامت بتطهير العديد من القرى من عناصر "بوكوحرام"، إلا أنها واجهت مقاومة شديدة في محيط غابة سامبيسا، بسبب مقاومة العناصر الإرهابية وقيامهم بزرع عبوات ناسفة على طول محور تقدم القوات المشتركة.



وأوضح المصدر أن القوات المشتركة متعددة الجنسيات تمكنت من تدمير معسكرات الإرهابيين والاستيلاء على شاحنات وأسلحة كانت بحوزتهم، وذلك بدعم وإسناد من القوات الجوية.



جدير بالذكر أن جماعة بوكو حرام تشن الهجمات في نيجيريا، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وأكبر دول القارة من حيث عدد السكان، من أجل الإطاحة بالحكومة عبر موجة من التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف.



وفي عام 2013 صنفت الولايات المتحدة هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، وسط مخاوف من أنها طورت علاقات مع جماعات إرهابية مسلحة أخرى مثل القاعدة لشن عمليات إرهابية على المستوى العالمي.