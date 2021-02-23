الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 شباط 2021 ساعة 22:46

تخریفات نتنیاهو حول الاتفاق النووي .. العب بعيداً

تخریفات نتنیاهو حول الاتفاق النووي .. العب بعيداً
التلفزيون العبري قال أنه شارك في الجلسة رؤساء الأجهزة الأمنية، من بينهم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، رئيس جهاز الموساد يوسي كوهِن ومستشار الأمن القومي مائير بن شابات.

وقبل النقاش الموسّع، أجرى غانتس سلسلة من النقاشات الداخلية تهدف لصياغة موقف المؤسسة الأمنية من الموضوع.

وجاء في التقرير أنّه من المهم للكيان الاسرائيلي التأثير على سير الخطوات التي تتشكّل بين البيت الأبيض وإيران بخصوص الاتفاق النووي، وقد أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن يتم الإشراف ومراقبة قدرات إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية.

وبحسب مصادر القناة العبرية فإن القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة منع "التموضع الإيراني" في اليمن، والعراق وسوريا، حسب التعبير الإسرائيلي، وهنا بيت القصيد اي ان الكيان الاسرائيلي أكثر ما يخشى ان يُمنع من التمدد وتحقيق مشاريعه وأطماعه (التي هي امريكية أيضا) في بلدان العالم الاسلامي اي اليمن والعراق وسوريا، كذلك يخسى من الصواريخ الايرانية الدقيقة وحصول محور المقاومة عليها، وهذا هو الفرق بين المطبعين وبين يحمل على عاتقه قضية الأمة الاسلامية الاولى القضية الفلسطينية.

ومن الواضح ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها العملية من قرار انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، حيث أدى ذلك بشكل واضح في في تقدم طهران في العديد من الجوانب.، وهذا باعتراف أبرز الصحف الاسرائيلية حيث أوضحت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في افتتاحيتها، والتي كتبها الخبير الاقتصادي سيفر بلوتسكر، أنّ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في العام 2018، "لم يحقق أهدافه العملية".

وأضافت: "رغم العقوبات الجديدة الشديدة ووباء كورونا وتداعياته، لم ينكسر النظام الإيراني، ولم يستجب لمطالب لترامب، بل إنّ مواقف طهران الرسمية تصلبت، فهي تنتج الآن قدرًا أكبر من اليورانيوم المخصب بجودة قريبة إلى العسكرية، وتتقدم في تطوير دقة منظومات الصواريخ، وتحاول بلا انقطاع إقامة قواعد ورؤوس جسر على أرض سوريا وتسليح حزب الله في لبنان".

الإحباط الاسرائيلي الكبير في فشلهم وامريكا وحتى الغرب مجتمعين من كسر ايران، أو حتى الاقتراب ولو قليلا من ضرب عزيمة شعبها بدا واضحا اليوم من خلال تصريحات رئيس حكومة الاحتلال اليوم بنيامين نتنياهو الذي بدا غاضبا منقهرا عندما قال: ”أقول للذين يلتمسون القضاء علينا، بمعنى إيران وأتباعها في الشرق الأوسط … لم نقطع مشوارا استغرق آلاف السنين عبر الأجيال المتعاقبة للعودة إلى أرض إسرائيل لنسمح لكم (ايران) بأن يقضي على قصة نهضة الشعب اليهودي”، بحسب تعبيره.

نتنياهو عاد وتوعد باستهداف البرنامج النووي الايراني بأي طريقة كانت سواء كان هناك اتفاق او لم يكن، وبالتأكيد في حال تكررهذا الأمر فالرد الايراني سيكون حاضرا، ولن يقف الاحتلال على "رجل ونص" فحسب، بل ستكون نهايته اقرب من ما يتصور، وقد ينهي نفسه بنفسه من شدة الخوف وانتظار العقاب.
رقم : 918026
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
23 شباط 2021
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
23 شباط 2021
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
23 شباط 2021
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
المراسلة معصومة فروزان
23 شباط 2021
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
22 شباط 2021
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
22 شباط 2021
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
22 شباط 2021
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
وفاة المفكر والمناضل اللبناني أنيس النقاش
22 شباط 2021
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق
زهراء احمد- اسلام تايمز
22 شباط 2021
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
سقوط آخر قاعدة سعودية باليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟
22 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟
أيتام صدام وحلم العودة الى السلطة في العراق