الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 09:48

ليبيا.. الدبيبة يعلن خيارين لإنجاح حكومته الجديدة

ليبيا.. الدبيبة يعلن خيارين لإنجاح حكومته الجديدة
وقال الدبيبة : "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".

من جهته اعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات، وفق قوله.

وقال فركاش في حديث مع الوكالات أن "تغريدة الدبيبة تحمل رسالتين فالأولى تتعلق بتشكيل الحكومة فمن الواضح أن الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات من بعض النواب وأيضا من بعض الفاعلين على الساحة لينالوا حصتهم في الحكومة، والتي حاول الدبيبة تخطي هذه العقبة بتوزيع الحقائب حسب الدوائر الـ 13 بالإضافة إلى بعض الترضيات الوزارية، والتي يبدو أنها ربما لم يرضي بعض هؤلاء".

واعتبر المحلل السياسي الليبي، أن "ربما هنا الدبيبة يلوح بالخيار الثاني في تغريدته وهو تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط بعيدا عن المحاصصة وتقديمها للحصول على الثقة"، لافتا أن "القسم الآخر من تغريدته فمن الواضح أن الدبيبة يلوح بالذهاب مباشرة بتشكيلته إلى لجنة الـ 75 للحصول على الثقة المطلوبة".
مصدر : وكالات
رقم : 918074
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
24 شباط 2021
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
24 شباط 2021
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
المراسلة معصومة فروزان
24 شباط 2021
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
23 شباط 2021
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
23 شباط 2021
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
23 شباط 2021
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
23 شباط 2021
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
المراسلة معصومة فروزان
23 شباط 2021
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
22 شباط 2021
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
22 شباط 2021
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟