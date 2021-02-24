ليبيا.. الدبيبة يعلن خيارين لإنجاح حكومته الجديدة

وقال الدبيبة : "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".



من جهته اعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات، وفق قوله.



وقال فركاش في حديث مع الوكالات أن "تغريدة الدبيبة تحمل رسالتين فالأولى تتعلق بتشكيل الحكومة فمن الواضح أن الدبيبة يواجه الكثير من الضغوطات تصل إلى حد الابتزازات من بعض النواب وأيضا من بعض الفاعلين على الساحة لينالوا حصتهم في الحكومة، والتي حاول الدبيبة تخطي هذه العقبة بتوزيع الحقائب حسب الدوائر الـ 13 بالإضافة إلى بعض الترضيات الوزارية، والتي يبدو أنها ربما لم يرضي بعض هؤلاء".



واعتبر المحلل السياسي الليبي، أن "ربما هنا الدبيبة يلوح بالخيار الثاني في تغريدته وهو تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط بعيدا عن المحاصصة وتقديمها للحصول على الثقة"، لافتا أن "القسم الآخر من تغريدته فمن الواضح أن الدبيبة يلوح بالذهاب مباشرة بتشكيلته إلى لجنة الـ 75 للحصول على الثقة المطلوبة".