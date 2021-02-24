اعتقال إرهابي على مشارف العاصمة طهران

وقال العميد رحيمي ،اليوم الاربعاء: "في الأيام القليلة الماضية، تم إلقاء القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل تخريبي بتخطيط من الاعداء، ومن خلال يقظة رجال الشرطة في مكان تحصيل الرسوم في مشارف طهران، تم القبض عليه، حيث كان يحمل سلاحا وحزاما ناسفا ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى، حيث اشتبك رجال الشرطة معه وتمكنوا من اعتقاله، في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة".



واضاف قائد شرطة طهران: "ألقى ضابط برتبة رائد بنفسه بشجاعة على هذا الارهابي، وقام على الفور بتفكيك القنبلة، وقد تم إحباط هذه المؤامرة الأسبوع الماضي".