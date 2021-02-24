الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 10:42

اعتقال إرهابي على مشارف العاصمة طهران

اعتقال إرهابي على مشارف العاصمة طهران
وقال العميد رحيمي ،اليوم الاربعاء: "في الأيام القليلة الماضية، تم إلقاء القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل تخريبي بتخطيط من الاعداء، ومن خلال يقظة رجال الشرطة في مكان تحصيل الرسوم في مشارف طهران، تم القبض عليه، حيث كان يحمل سلاحا وحزاما ناسفا ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى، حيث اشتبك رجال الشرطة معه وتمكنوا من اعتقاله، في عملية شابها القلق والرعب أثناء عرضه معداته ومحاولته تفجير نفسه في أي لحظة".

واضاف قائد شرطة طهران: "ألقى ضابط برتبة رائد بنفسه بشجاعة على هذا الارهابي، وقام على الفور بتفكيك القنبلة، وقد تم إحباط هذه المؤامرة الأسبوع الماضي".
مصدر : وكالات
رقم : 918085
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
24 شباط 2021
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
24 شباط 2021
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
المراسلة معصومة فروزان
24 شباط 2021
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
23 شباط 2021
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
23 شباط 2021
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
23 شباط 2021
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
23 شباط 2021
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
المراسلة معصومة فروزان
23 شباط 2021
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
22 شباط 2021
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
22 شباط 2021
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
طهران: لم يتم الاتفاق مع الوكالة الذرية خارج إطار قانون البرلمان
22 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟