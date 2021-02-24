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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 10:57

الشيخ قاسم: النقاش محوره فلسطين ودعائم رؤيته ايران والمقاومة

الشيخ قاسم: النقاش محوره فلسطين ودعائم رؤيته ايران والمقاومة
واكد نائب السيد حسن نصرالله ان الاستاذ انيس النقاش صاحب رؤية ثاقبة وبقي على الخط الواحد لاكثر من نصف قرن، منذ شبابه حافظ على بوصلة فلسطين وكان ينظر الى التطورات على قاعدة هذه البوصلة فما كان مع فلسطين كان معه وما كان ضدها كان ضده.

وكشف انه كان لصيقا بالشهيد القائد عماد مغنية ويقدم استشارات ورؤى ويلتزم بتنفيذ بعض الاعمال التي لا يمكن القيام بها الا من قبل شخصية شبيهة بشخصية انيس النقاش والايام يمكن ان تكشف اكثر.

واشار سماحته الى انه بعد التطورات في المنطقة في الفترات الاولى التي عمل فيها مع المقاومة الفلسطينية من خلال حركة فتح حصل انتصار الثورة الاسلامية وسرعان ما انضم الى هذا الاتجاه وايد الثورة الاسلامية ومشى تحت جناحها على قاعدة انها تصلّب خيار المقاومة ضد اسرائيل واستطاع ان يكون ركنا اساسيا من اركان الدفاع عن فلسطين والثورة الاسلامية وعندما انطلقت المقاومة الاسلامية كان واحدا من الجنود الذين عملوا في الخفاء وكان لهم الدور الكبير في مساندة هذه المسيرة.

واضاف ان الاستاذ انيس محوره فلسطين ودعائم رؤيته ايران والمقاومة في لبنان والعمل ضد اميركا لتكون النتيجة لمصلحة المقاومة الفلسطينية وتحرير فلسطين، هو مقاوم اممي ثبت على الطريق وتصلب موقفه ودعم هذا التصلب بمواقف فكرية استراتيجية نظّر من خلالها بقوة وعمق لان ما يقدمه فكر استراتيجي مقاوم وثابت على الارض

وقدم الشيخ قاسم كل التعزية بالفقيد الغالي الاستاذ المفكر المقاوم لعائلته واهله وجميع المقاومين دولاً وجماعات وجميع المحبين.
رقم : 918087
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