السعودية تستعين باليونان لحمايتها

وأضاف دندياس أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني أن هذا السلاح ليس سلاحاً هجومياً، بل هو سلاح دفاعي مشدداً على أن بلاده لم ولن تتبع سياسة عدوانية أبداً حسب زعمه.



وقالت صحيفة يونانية، إنه بمقتضى الاتفاق الذي اقترب موعد توقيعه ستنشر أثينا قواتها على أراضي المملكة العربية السعودية في حدود التعاون بشأن نصب وتشغيل الصواريخ المذكورة فيما لا تزال التفاصيل الفنية المتعلقة بنقل الصواريخ ونشرها وتكلفتها ومسؤوليتها التشغيلية. بحاجة إلى تسوية من أجل إتمام إبرام الاتفاقية”.



وجاء ذلك، بعد أسابيع من اتفاق وزارتي خارجية البلدين خلال زيارة وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” لأثينا على تعزيز القدرات العسكرية الجوية للرياض في ظل الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة “أرامكو” النفطية، عبر صواريخ ومسيّرات القوات المسلحة اليمنية في الأشهر الأخيرة رداً على عدوان السعودية وحصارها المستمر على اليمن.



ومنتصف الشهر الماضي، قالت وسائل إعلام يونانية، إنه من المرجح أن تتوصل أثينا والرياض إلى اتفاق دفاعي يتم بمقتضاه تسليم القوات المسلحة اليونانية نظام صواريخ باتريوت إلى نظيرتها السعودية, في ظل الضغوط الأميركية لدفع أثينا للتواجد عسكرياً في الخليج الفارسي, عِلماً أن اليونان رفضت مرتين الاستجابة لمطالب واشنطن بإرسال فرقاطة إلى مياه الخليج الفارسي لتعزيز الوجود العسكري البحري لواشنطن وحلفائها في المنطقة تحت القيادة الأمريكية.



وتأتي تلك الأنباء، بالتوازي مع استمرار توتر العلاقات السعودية التركية وإن كانت شهدت بعض الحلحلة، حيث يمثل تقارب الرياض مع أثينا إزعاجا لتركيا خصوصا بعد اعتراض اليونان ومصر وقبرص اليونانية على توقيع الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين بدأت تركيا على إثرها التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة قبرص التركية.



وجاء توتر العلاقات السعودية التركية، على خلفية عدة قضايا، أبرزها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ومطالبة تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال والذي تشير تحقيقات إلى أنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وعاد التوتر بين تركيا واليونان مجدداً بعد إرسال أنقرة سفينة أبحاث جديدة شمال بحر إيجه يستمر نشاطها. حتى الثاني من آذار المقبل, وأخطرت البحرية التركية، قبل أيام، بأن سفينة الأبحاث “تشيشمي” ستجري مسحا بحريا في 18 شباط حتى 2 آذار المقبل في شمال بحر إيجة.



واتهمت مصادر عسكرية تركية، اليونان بتصعيد التوتر بعد ممارسة العديد من الأنشطة في بحر إيجة بدءا من المناورات وحتى مهام الغواصات منذ انطلاق المحادثات الاستشكافية بين البلدين.