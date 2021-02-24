دخول رتل عسكري أمريكي إلى سوريا من العراق

ويتالف الرتل من 40 آلية بينها 20 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية كانت قادمة من العراق باتجاه الاراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي حيث اتجهت الى بلدة رميلان واكملت طريقها باتجاه مدينة القامشلي.



واضافت المصادر انه من المتوقع ان تذهب الاليات العسكرية الاميركية الى مقرات وقواعد الاحتلال غير الشرعية في تلك المنطقة.



ويربط معبر “سيمالكا”، الذي يربط محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بمنطقة كردستان العراق.



وذكر مصدر محلي ان القوات الامريكية اوقفت العمل حاليا ببناء القاعدة بمنطقة عين ديوار بريف المالكية بريف الحسكة التي باشرت بها منذ اسبوع حيث تم نقل الاليات الهندسية ومعدات الحفر والشاحنات الى مرأب خاص بالاليات في مدينة المالكية ولفت المصدر ان تعليمات من الجانب الامريكي لايقاف العمل حاليا دون معرفة الاسباب.



وقال المصدر ان القوات التركية على الجنب الاخر من الحدود المقابل لمقر احداث القاعدة الامريكية بعين ديوار ازالو السواتر الاسمنتية وانسحبوا من النقاط دون معرفة الاسباب .