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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 12:52
العراق.. مدفعية الحشد تستهدف تجمعاً لـ ‘‘داعش‘‘ في صلاح الدين
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “مدفعية الحشد الشعبي ومدفعية اللواء 22 بالحشد عالجت، اليوم، تجمعا لعناصر داعش شرق محافظة صلاح الدين.
وأضاف البيان أن عناصر لداعش تجمعوا في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين رصدتها قوات الحشد المرابطة في القضاء”.
مصدر :
السومرية
رقم :
918115
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