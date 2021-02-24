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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 13:33

قريباً.. إیران تنفذ المرحلة النهائية للاختبار السريري لـ لقاح كورونا

قريباً.. إیران تنفذ المرحلة النهائية للاختبار السريري لـ لقاح كورونا
واشار حامد حسیني الى الانتهاء من الدراسات السريرية على اللقاح الايراني المضاد لكورونا، موضحا ان الاستعدادات للدخول في المرحلتين الاخيرتين للاختبارات السريرية على اللقاح الايراني المضاد لكورونا "كووايران" قد اكتملت.

واضاف: لقد أرسلنا البروتوكولات الموحدة للمرحلتين الثانية والثالثة إلى منظمة الغذاء والدواء. وفي 5 آذار ، سيتم أخذ آخر عينة دم من المتطوعين وتقديم التقرير النهائي عن نتائج المرحلة الأولى.

وتابع: في المرحلة الثانية ، ستستمر الاختبارات مع 400 متطوع آخر ، وإذا كانت النتائج مقنعة ، سندخل المرحلة الثالثة باجراء الاختبارات على 20000 شخص.

وقال مدير فريق الدراسات السريرية للقاح كورونا الإيراني ، ردا على سؤال حول خصائص المتطوعين الذين سيحصلون على اللقاح في المرحلتين الثانية والثالثة: لقد أجرينا المرحلة الأولى ، أي الاختبار على الفئة العمرية من 18 إلى 50 سنة. وفي المرحلة الثانية ، يستمر العمل على من تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا ، وبالتوازي مع ذلك ، سنقوم بالاختبار على الفئة العمرية بين 50 و 75 عامًا حيث نقوم بالمرحلتين معًا.

وعما اذا كان ينبغي تنفيذ البروتوكولات الصحية عقب استخدام اللقاح أكد على ضرورة العمل وفق هذه البروتوكولات ايضا لاسيما الاستفادة من الكمامات والتباعد الاجتماعي لغاية السيطرة على انتشار الوباء والحد منه.
مصدر : وكالات
رقم : 918123
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