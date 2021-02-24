تركيا توقع اتفاق تعزيز التعاون مع أذربيجان وتركمانستان

وذكرت مصادر صحفية تركية أن الإعلان المشترك تم توقيعه ،أمس الثلاثاء، من قبل وزراء الخارجية التركية، ​مولود جاويش أوغلو​، ونظيره الأذربيجان​ي جيهون بيراموف، ونظيرهما ال​تركمانستان​ي رشيد ميريدوفت في العاصمة التركية أنقرة.



وشدد وزراء الخارجية الثلاثة على "أهمية وجود رؤية لخلق سلام شامل، واستقرار، ومنطقة ازدهار مشتركة بين بلدانهم"، مركّزين على "ضرورة استخدام آليةّ ثلاثيّة لتعزيز إمكانيّات وفرص التعاون المتعدّد الجهات".



وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم بـ"الإعلانات المشتركة المعتمَدة في الاجتماعات الثلاثيّة المماثلة التي انعقدت في 26 أيار 2014 في باكو، و29 كانون الثاني 2015 في عشق آباد، و28 آب 2015 في أنطاليا، و19 تموز 2017 في باكو".



وجدّد الإعلان تأكيد "الاحترام المتبادل والدعم القوي لسيادة وسلامة أراضي هذه الدول داخل حدودها المعترَف بها دوليًا"، لافتا إلى "أهميّة منتديات التعاون القائمة بين ​تركيا​ وأذربيجان وتركمانستان مثل "قلب آسيا- عملية ​إسطنبول​"، وكذلك التعاون مع ​الأمم المتحدة​، و​منظمة التعاون الإسلامي​، ومنظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجلس التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الثقافة التركيّة الدوليّة (تركسوي)، وغيرها من المنظّمات الإقليميّة والدوليّة الأخرى ذات الصلة".



وأعربت الجهات المذكورة عن التزامها بـ"مواصلة تعزيز التعاون في ​مكافحة الإرهاب​ و​العنصرية​ و​التطرف​، وكل أشكال ومظاهر الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، والمواد المخدرة، والأسلحة، و​الإتجار بالبشر​، والجرائم الثقافية والتاريخية، والإلكترونية و​الهجرة​ غير النظامية".