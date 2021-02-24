الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 13:47

تركيا توقع اتفاق تعزيز التعاون مع أذربيجان وتركمانستان

تركيا توقع اتفاق تعزيز التعاون مع أذربيجان وتركمانستان
وذكرت مصادر صحفية تركية أن الإعلان المشترك تم توقيعه ،أمس الثلاثاء، من قبل وزراء الخارجية التركية، ​مولود جاويش أوغلو​، ونظيره الأذربيجان​ي جيهون بيراموف، ونظيرهما ال​تركمانستان​ي رشيد ميريدوفت في العاصمة التركية أنقرة.

وشدد وزراء الخارجية الثلاثة على "أهمية وجود رؤية لخلق سلام شامل، واستقرار، ومنطقة ازدهار مشتركة بين بلدانهم"، مركّزين على "ضرورة استخدام آليةّ ثلاثيّة لتعزيز إمكانيّات وفرص التعاون المتعدّد الجهات".

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم بـ"الإعلانات المشتركة المعتمَدة في الاجتماعات الثلاثيّة المماثلة التي انعقدت في 26 أيار 2014 في باكو، و29 كانون الثاني 2015 في عشق آباد، و28 آب 2015 في أنطاليا، و19 تموز 2017 في باكو".

وجدّد الإعلان تأكيد "الاحترام المتبادل والدعم القوي لسيادة وسلامة أراضي هذه الدول داخل حدودها المعترَف بها دوليًا"، لافتا إلى "أهميّة منتديات التعاون القائمة بين ​تركيا​ وأذربيجان وتركمانستان مثل "قلب آسيا- عملية ​إسطنبول​"، وكذلك التعاون مع ​الأمم المتحدة​، و​منظمة التعاون الإسلامي​، ومنظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والمجلس التركي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الثقافة التركيّة الدوليّة (تركسوي)، وغيرها من المنظّمات الإقليميّة والدوليّة الأخرى ذات الصلة".

وأعربت الجهات المذكورة عن التزامها بـ"مواصلة تعزيز التعاون في ​مكافحة الإرهاب​ و​العنصرية​ و​التطرف​، وكل أشكال ومظاهر الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، والمواد المخدرة، والأسلحة، و​الإتجار بالبشر​، والجرائم الثقافية والتاريخية، والإلكترونية و​الهجرة​ غير النظامية".
رقم : 918126
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازل حيا بسبب مقاومة الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازل حيا بسبب مقاومة الشعب الإيراني
24 شباط 2021
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
24 شباط 2021
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
24 شباط 2021
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
24 شباط 2021
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
سقوط الموصل أثبت أن القوات الأجنبية لم تكن جادة بتدريب القوات العراقية
المراسلة معصومة فروزان
24 شباط 2021
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
الرئيس روحاني: المؤشرات تشير لفشل العدو في حربه الاقتصادية
23 شباط 2021
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
قائد فيلق القدس: أمريكا لا تعرف سوى لغة القوة
23 شباط 2021
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
رئيسي: قتلة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الارهابية
23 شباط 2021
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
ظريف: السعودية تبدو محصنة من قرارات أممية في قتلها لأطفال اليمن
23 شباط 2021
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
وزير الإعلام اليميني لـ"إسلام تايمز": السعودية وأشباهها بيادق للعبة دولية
المراسلة معصومة فروزان
23 شباط 2021
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
السيد الخامنئي: من الممكن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة
22 شباط 2021
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
22 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية
وقفة احتجاجية في باريس تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟