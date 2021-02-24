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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 13:50

الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازل حيا بسبب مقاومة الشعب الإيراني

الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازل حيا بسبب مقاومة الشعب الإيراني
وقال الرئيس روحاني ،اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، يجب ان تكون الاقوال مطابقة للافعال فاعداء الجمهورية الاسلامية يقولون ان نشاطات ايران النووية غير سلمية ولكن الاصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الاوساط الدولية المؤثرة .

واضاف الرئيس الإيراني ان الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية اعلنت مرات عديدة ان برنامج ايران النووي هو سلمي ولاغراض علمية مبينا ان العدو كان يتذرع بملف " بي ام دي " واننا اغلقنا هذا الملف مما شكل ذلك اكبر ضربة لدعايات الاعداء.

واكد روحاني اننا وبكل قوة باقون في الاتفاق النووي وقال : من الممكن ولاسباب خفض الالتزامات لكننا بقينا ملتزمين بمبدأ الاتفاق ونصونه واذا لم يكن صبر ومقاومة الشعب الايراني لانهار الاتفاق .

وصرح رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية ان الاتفاق النووي لازل حيا بسبب صبر ومقاومة الشعب الايراني لان امريكا انسحب منه فكان بامكاننا الخروج منه ولكننا بقينا وحفظناه .ولازلنا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

واضاف الرئيس روحاني ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترامب فالادارة الامريكية ذهبت من نيويورك الى فيينا ولكنها فشلت و اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة ان ايران ملتزمة بتعهداتها . مبينا ان احدى اسباب هزيمة ترامب كانت هزيمته في الوكالة .

وقال الرئيس روحاني ان ترامب بقي في الاتفاق سنة واحدة فقط وكان هدفه انهاء الاتفاق عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية , فكانت امريكا واخرين بصدد ادانة ايران بحجة عدم تعاونها مع الوكالة وكذلك الدول الاوروبية الثلاث كانت تختلق الحجج ولكننا سلبنا منهم جميع ذلك .
مصدر : وكالات
رقم : 918127
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