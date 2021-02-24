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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 13:59

إيران.. تدشين أكبر مزرعة لتربية الأسماك بالشرق الأوسط

إيران.. تدشين أكبر مزرعة لتربية الأسماك بالشرق الأوسط
وقال مسعود باراني إن جزيرة قشم تتمتع بقدرات فريدة في مجال تربية الأحياء المائية لاسيما الثروة السمكية، موضحا: "لقد تم اتخاذ إجراءات مهمة للغاية لاستكمال حلقات سلسلة الاستزراع المائي ، وخاصة تربية الأسماك والروبيان والطحالب في هذه الجزيرة ، ولحسن الحظ فإن الأنشطة ذات الصلة بالثروة السمكية في هذه الجزيرة لافتة في مسار التنمية.

وأثناء زيارته لمركز تجميع أقفاص المزارع السمكية في قفص هيراد كاوه عدّ هذه المزرعة التي تبلغ طاقتها الانتاجية 5000 طن أكبر مزرعة لتربية الاسماك في الشرق الأوسط ، وأوضح: "إنه من خلال استغلال هذه المزرعة مع زيادة حصة الاستزراع المائي في محافظة هرمزكان بشكل كبير ، سيتم توفير أكثر من 150 فرصة عمل جديدة.

وقال باراني خلال زيارة تفقدية لمركز تربية الجمبري قيد الانشاء حالياً: "هذا المركز ، الذي تبلغ طاقته الانتاجية الاسمية 50 مليون قطعة وبطاقة تشغيلية تكافئ 200 مليون قطعة من الروبيان الصغير ، سيبدأ تدشينه في العام الجاري وسيوفر فرص عمل لأكثر من 30 شخصا ".

كما قام مساعد رئيس دائرة الزراعة في شؤون صيد الأسماك بزيارة مزارع الجمبري قيد الإنشاء في غرب جزيرة قشم والتقى وجهاً لوجه مع الناشطين لمناقشة مشاكل الاستزراع المائي في قشم.

ويشار الى ان جزيرة قشم الايرانية تقع قرب مضيق هرمز وتعد الاكبر في الخليج الفارسي وتبلغ مساحتها 1491 كيلومترا مربعا.
مصدر : وكالات
رقم : 918130
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