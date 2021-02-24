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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 14:24

الرئيس روحاني: أنهوا الإرهاب الاقتصادي ضد طهران

الرئيس روحاني: أنهوا الإرهاب الاقتصادي ضد طهران
وقف العمل بالبروتوكول الاضافي بعد انقضاء المهلة التي حدّدها مجلس الشورى في ايران في اطار القانون الاستراتيجي لرفع الحظر الاميركي عن البلاد هي الخطوة الاحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

الخطوات شملت التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع الحظر الکامل واحترام اطراف الاتفاق الاخرى لالتزاماتها.

الرئیس الایرانی دعى الادارة الامريكية الجديدة ان توقف الارهاب الاقتصادي ضد ايران وترفع الحجر عن اموالها المجمدة و اكد خلال اجتماع لحكومته ان الاتفاق النووي حي بفضل تمسك ايران به.

وقال الرئيس حسن روحاني:"الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن ترضخ للضغوط الامريكية واعلنت ان ايران تفي بكافة التزامتها وكررت الوكالة هذا التاكيد اكثر من 15 مرة من الطرق التي فشل فيها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب هو انه اراد استغلال الوكالة الدولية لكنها صمدت بوجهه".

مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي، قال إنه اذا لم يتم رفع الحظر فإن تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية سيتم محوها في غضون ثلاثة اشهر".

النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري اكد أنّ قرار طهران يمنع الأعداء من فرض ضغط دولي على الشعب الايراني. ولفت الى أنّ دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية ستفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بمليارات دولارات".

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال إنّ طهران تدرس مقترح الأوروبيين لعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف.

في المقابل أعلنتْ كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنّ هدفها ما زال دعم الجهود الدبلوماسية للوصول الى حل تفاوضي يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

الدول اوروبیه الثلاث دعت في بيان مشترك طهران الى إلغاء جميع الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام مع الوكالة الدولية الطاقة الذرية.
مصدر : وكالات
رقم : 918140
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