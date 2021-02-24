إيران.. تسجيل 8270 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بكورونا

قالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الأربعاء: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 8270 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و598 ألفا و875 إصابة مؤكدة.



واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 746 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفتت لاري الى تعافي مليون و365 ألفا و253 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 3705 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 73 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 59736 حالة وفاة



وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 10 ملایین و616 ألفا و717 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.