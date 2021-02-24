الخارجية الروسية تصف عقوبات الاتحاد الاوروبي بـ‘‘السيرك‘‘

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ،في تصريح اليوم الأربعاء: "إن هذا (قرار الاتحاد الأوروبي) خارج حدود أي منطق. وعندما يغيب المنطق فإن ذلك يعني أننا نتعامل مع قصة سخيفة تم التخطيط لها مسبقا مدعومة بحملة إعلامية".



وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يوم الاثنين، أن دول التكتل قررت فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين باعتقال نافالني، متوقعا أن يتم تنسيقها وإقرارها في غضون أسبوع.



من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته مساء الاثنين: "إن القرار الخاص بإعداد إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية بحق مواطنين روس، الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 22 فبراير تحت ذريعة مبتكرة، يثير خيبة أمل".