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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 18:54

مجلس التعاون يعرض وقفاً للحرب على اليمن بشروط

مجلس التعاون يعرض وقفاً للحرب على اليمن بشروط
ونشر الأمين العام المساعد للمجلس، عبدالعزيز العويشق، ما وصفها بـ"خارطة طريق" للخروج من ما وصفها بـ”الازمة في اليمن” وهي مبادرة تتضمن 8 بنود رئيسية وتحمل اشارات ضمنية بهزيمة التحالف فعليا.

ومن بين البنود التي عرضها العويشق وقف اطلاق النار الشامل في كافة الجبهات وهو ما يشير إلى تعب التحالف من الحرب، إلى جانب توفير ضمانات دولية بعدم مهاجمة الاراضي السعودية وهي تأكيد على أن السعودية التي شنت الحرب في العام 2015 اصبحت في مأزق وتسعى للخروج من مستنقع الحرب التي تدخل في مارس المقبل سنتها السابعة.

كما تضمنت بندا يطالب بتدويل الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتتضمن المبادرة ايضا تخلي السعودية عن الوصاية على الاطراف اليمنية التابعة لها والسماح بإجراء مفاوضات يمنية والتخلي عن المرجعيات التي ظلت تشترطها خلال الفترة الماضية لإعاقة اي تحرك في ملف اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 918172
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