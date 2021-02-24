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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 19:14

الاحتلال يزعم.. فلسطيني حاول طعن مستوطن جنوب نابلس

الاحتلال يزعم.. فلسطيني حاول طعن مستوطن جنوب نابلس
وذكر موقع "0404" العبري، أن فلسطينيا استل سكينا وحاول طعن مستوطن، عند مفرق مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن المستوطن نجح في الفرار دون أن يصاب بأذى، فيما انسحب الفلسطيني باتجاه بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأشار الموقع العبري، إلى أن قوات الجيش تبحث وتمشط المنطقة بحثا عن الشاب الفلسطيني.

من ناحية أخرى، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، في قرية أبو شخيدم، عقب انسحابه من بلدة كوبر المجاورة شمال غرب رام الله، وشهدت بلدة كوبر مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال.

وقال رئيس مجلس بلدي كوبر عزت بدوان: إن قوات الاحتلال داهمت منطقة المروج في البلدة، والتي كان قد أخطر أصحابها بهدم "بركسات" يملكونها قبل نحو شهرين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة وفي قريتي أبو شخيدم والمزرعة الغربية، عقب انسحاب الاحتلال، الذي أطلق قنابل الغاز السام، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأدت إلى إصابة شاب.

وارتبط اسم كوبر بالعديد من الشهداء والقادة والأسرى في ميادين المقاومة، ابتداء بنائل البرغوثي وليس انتهاءً ببطولة الشهيد صالح البرغوثي وشقيقه الأسير عاصم.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية، خلال عمليات دهم واقتحام تتخللها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 918177
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