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الأربعاء 24 شباط 2021 ساعة 20:44

الهذلول ستمثل أمام محكمة الإستئناف للمطالبة بتعويضات

الهذلول ستمثل أمام محكمة الإستئناف للمطالبة بتعويضات
وأضافت في تغريدة على تويتر: "مطالبها (لجين) هو الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة".

وطالبت علياء برد الاعتبار لشقيقتها و"تعويضها عن التعذيب الذي حصل لها وتشويه سمعتها".

في سياق متصل، قالت لينا الشقيقة الأخرى للجين في تغريدة بالإنجليزية: "نأمل رفع حظر السفر عن لجين وجميع أفراد الأسرة التحقيق في التعذيب ومعاقبة المسؤولين تعويضها عن 1001 يوم من السجن غير القانوني".

واعتقلت الناشطة السعودية لجين الهذلول (31 عاما) في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.
مصدر : وكالات
رقم : 918194
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