بحسب موقع "توب وور"، فقد توفي المواطن التركي هيثم طوبالجا في حادث سيارة في ظروف غريبة. وبحسب الموقع، "كان يطلق على هذا الرجل لقب "القائد الشبح" وكانت أنشطته مرتبطة بالمخابرات التركية".



ومن المعروف أن طوبالجا كان من أبرز مهربي الأسلحة إلى الأراضي السورية. تم تسجيل نشاطه في هذا الصدد منذ عام 2011.



من المثير للدهشة أنه في تركيا رفعت عدة قضايا جنائية ضد طوبالجا، وصدرت عدة أوامر بتفتيشه واعتقاله. منذ فترة حُكم عليه غيابيًا بالسجن 12 عامًا. في الوقت نفسه، ظل موضوع تحرك هيثم طوبالجا دون عوائق تقريبًا داخل تركيا وعبر الحدود التركية السورية يشكل لغزا وخاصة في ظل وجود مذكرات توقيف والحكم الذي دخل حيز التنفيذ.



في 10 فبراير، حوالي الساعة 9 مساءً، اصطدمت سيارة كان فيها طوبالجا برفقة العديد من المرافقين بشاحنة تحمل لوحة رقم (06 KH 8433 ) على الطريق بالقرب من مدينة قونية (تركيا)، بالقرب من قرية ميرديفينلي. وبعد استجواب سائق الشاحنة أفرجت عنه الشرطة ودُفنت جثث القتلى في نفس اليوم في محافظة هاتاي.



يذكر أن الاسم الحقيقي لطوبالجا هو هيثم كساب. يُعرف في سوريا باسم مستعار أبو صلاح. يربط خبراء الشرق الأوسط قدرته على التنقل بحرية في جميع أنحاء تركيا وأنشطته المتعلقة بتهريب الأسلحة مع احتمال تورطه في أنشطة الخدمات الخاصة التركية.



وفقًا لأحدث البيانات، من عام 2011 إلى عام 2014، قام طوبالجا بما مجموعه 873 عملية عبور للحدود التركية السورية. وفي الوقت نفسه، كان مشاركًا منتظمًا في تجمعات القادة الميدانيين لما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" الموالي لتركيا ومسلحي "جبهة النصرة".



وحكمت محكمة تركية على هذا الرجل بالسجن 12 عاما على خلفية اتهامات بالتورط في الانفجار الذي وقع في مدينة الريحانية. ثم قال المحامون إن الشرطة "خلطت" بين مضاد التجمد المعتاد وعامل الحرب الكيماوية.