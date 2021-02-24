الرئيس الأفغاني: لدينا فرصة جادة للوصول إلى سلام مع 'طالبان'

وأضاف الرئيس الأفغاني: "لدينا الآن أرضية جادة للسلام مع حركة طالبان وما قرره حلف الناتو باجتماعه الأخير كان رسالة مهمة".



وفى وقت سابق قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغنى، إنه يجب التوصل لتسوية سياسية، موضحا أن هناك فرصة سانحة لتسريع عملية السلام بعد قرار الناتو غير النهائي بشأن انسحاب القوات.



وأضاف عبد الغني- في تصريحات متلفزة أودرتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن " إعلان الناتو أتاح فرصة لجميع أطراف النزاع لإعادة الحساب والتوصل إلى نتيجة توصلنا إليها منذ فترة طويلة، وهي أن استخدام القوة ليس هو الحل" ، مشيرًا إلى زيادة العنف هناك وأن هناك حاجة لجهد ملموس عالميًا لإرسال إشارات تفيد بأن أنواعًا معينة من السلوك غير مقبولة.