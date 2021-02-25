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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 09:19

طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي

طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
وقال تخت روانجي أمس الاربعاء: ان اجراءات الحظر يجب ان ترفع لغاية 3 اشهر قادمة وفي هذه الحالة فان ايران ستعمل وفقا لالتزاماتها.

واضاف المندوب الايراني: ان الاجراءات التي اتخذتها ايران بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي لا تعتبر تصعيدا للتوتر.

وكانت اميركا قد خرجت من الاتفاق النووي عام 2018 في اجراء احادي الجانب وخلافا للقوانين الدولية ومن ثم فرضت اشد ارهاب اقتصادي على الشعب الايراني.

جاء ذلك رغم التزام ايران الكامل بالاتفاق النووي والذي تم تاكيده من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها الـ 15 التي اصدرتها بهذا الصدد، كما ان ايران التزمت بعد خروج اميركا من الاتفاق بكامل تعهداتها لفترة عام.

الا انه اثر عدم فاعلية اوروبا في التعويض عن خروج اميركا واعادة الحظر الاميركي بادرت ايران الى اتخاذ 5 خطوات في اطار المادة 36 من الاتفاق النووي قامت فيها بخفض الالتزام بالقيود المفروضة عليها ومن ثم بعد اصدار مجلس الشورى الاسلامي قانون المبادرة لالغاء الحظر تم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة ووقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.

وتسعى الادارة الاميركية الجديدة برئاسة بايدن من دون الغاء الحظر للمشاركة في المفاوضات بين ايران والاطراف الاخرى في الاتفاق النووي في اطار مجموعة "5+1" رغم ان اميركا مازالت منتهكة للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وخارجة من الاتفاق النووي.
مصدر : وكالات
رقم : 918250
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