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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 11:04

ليبيا.. دبيبة يقدم حكومته اليوم وجلسة الثقة في سرت

ليبيا.. دبيبة يقدم حكومته اليوم وجلسة الثقة في سرت
وقال النواب في بيان إنه "في الوقت الذي كان يجب علينا بذل الجهد لرفع هذه المعاناة نجد أن بعض النواب يترشحون لتولي مناصب تنفيذية"، مطالبين بمراعاة الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار أعضاء الحكومة.

وأكد النواب في بيانهم دعمهم من دون قيد أو شرط لحكومة دبيبة الوشيكة.

هذا وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة سيُسلم التشكيلة الحكومية الجديدة اليوم الخميس، إلى مجلس النواب وأيضا المجلس الرئاسي، بما فيهم الوزارات والحقائب الوزارية وأسماء الوزراء، من أجل منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

يأتي ذلك، فيما أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريحات الأربعاء، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري، الخميس، من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وأضاف بليحق، أن بعد استلام التشكيلة الجديدة للحكومة سيتم تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت.

وكان الدبيبة قد لوّح في وقت سابق، باللجوء إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي للحصول على منح الثقة لتشكيلته الحكومية، في حال عدم توافق مجلس النواب.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، مساء الأربعاء، إن رئيس المجلس عقيلة صالح سيتسلم التشكيل الوزاري في مدينة طبرق من دبيبة صباح اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، موضحا أن تحديد موعد الجلسة مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة.

كما أكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن "تشكيلة الحكومة ستقدم اليوم لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه"، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "قد اختيرت من 10 آلاف سيرة ذاتية تسلمها دبيبة".
مصدر : وكالات
رقم : 918273
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