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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 11:07

العدوان على اليمن.. 231 خرقا على الحديدة خلال 24 ساعة

العدوان على اليمن.. 231 خرقا على الحديدة خلال 24 ساعة
وسجلت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق اليمنية الأربعاء، 231 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة.

وأوضح مصدر في الغرفة أن الخروقات شملت تحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء المنظر كيلو16 والمدينة وحيس الجبلية والتحيتا والدريهمي ومحاولة تسلل في المنظر و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن من بينها 47 خرق بقصف صاروخي ومدفعي و161 خرقًا بالأعيرة النارية.

وأصيب 5 مواطنين في صعدة بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية.

وتعرضت ممتلكات المواطنين في مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي مأرب شن طيران العدوان 9 غارات على مديريتي صرواح ومجزر.

وفي عسير شن طيران العدوان غارة على الربوعة.
مصدر : المسيرة
رقم : 918274
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