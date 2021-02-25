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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 11:21

إيران تحتفل بذكرى مولد الإمام علي (ع)

إيران تحتفل بذكرى مولد الإمام علي (ع)
معالم الزينة و البهجة في ذكرى مولد اول من أسلم على يد رسول الله الامام علي ابن ابي طالب تعم ارجاء الجمهورية الاسلامية في الثالث عشر من شهر رجب حيث ولد (عليه السلام) داخل الكعبة المشرفة في حدث تاريخي شهده العالم انذاك قبل الهجرة النبوية بثلاث و عشرين سنة.

وقال احد المحتفلين : "نبارك هذه المناسبة السارة للمسلمين و علينا ان نتخذ علي (عليه السلام) قدوة في حياتنا".

واقامة الاحتفالات في ايران عموما و في مدينة مشهد المقدسة خصوصا تتركز حول محور مقام الامام الثامن الامام علي ابن موسى الرضا (عليه السلام) و طبعا مع الوقاية الصحية.

وفي مدينة مشهد المقدسة باشرت العتبة الرضوية باقامة الاحتفالات بمشاركة شعبية محدودة الحضور نظرا للظروف الصحية القائمة في البلاد كما تم اطلاق حملة واسعة من الاعلانات التثقيفية والتوعوية لإحياء المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكما قال احد المحتفلون: "الامام علي (عليه السلام) هو ايقونة الفداء و التضحية و الشجاعة و الادارة الصالحة للامة بعد خاتم الانبياء محمد (صلي الله عليه و اله و سلم)".

من جهته اخر: "تصادف هذه المناسبة ذكرى يوم الاب في ايران ويحرص الكل هنا على تقدير ابائهم".

وتحيي ايران هذا اليوم لتكريم الرجال و الاباء حيث تم تسمية هذه المناسبة بعيد الاب حيث تقدم الهدايا للاباء تقديرا لجهودهم في سبيل اسعاد ابنائهم وتعتبر زيارة قبور الاباء الذين رحلوا وقراءة سورة الفاتحة رمزا لتكريم تفانئيهم.
مصدر : وكالات
رقم : 918277
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