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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 12:22

اصابة جندي تركي بهجوم لمسلحين على دورية ‘‘إدلب - سرمدا‘‘

اصابة جندي تركي بهجوم لمسلحين على دورية ‘‘إدلب - سرمدا‘‘
وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على دورية تركية على طريق "إدلب – سرمدا" ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

وقبل ذلك، انفجر لغم أرضي على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية كفريا، بالتزامن مع انتشار مكثف للجيش التركي في المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري مقتل جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، إن الرقيب "بصري ديميريل" من ولاية "قيصري" في تركيا، توفي في مستشفى "هاتاي” جنوبي البلاد، إثر إصابته بجروح في هجوم على جنود أتراك، في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي.

وأفادت المعلومات حينها بتعرض نقطة للقوات التركية في منطقة محبل بريف إدلب الغربي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، أدت لإصابة الجندي الذي نقل للعلاج في الأراضي التركية، وتوفي متأثراً بجراحه.
مصدر : وكالات
رقم : 918291
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