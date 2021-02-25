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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 13:40

إيران تسجل 94 حالة وفاة جديدة بكورونا

إيران تسجل 94 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في إفادة صحافية، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 94 حالة وفاة مع 8206 حالة إصابة جديدة".

وأضاف لاري إن "عدد الوفيات بلغت 59 ألف و830 حالة منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد للمرة الأولى في 19 من فبراير/شباط 2020"، مشيرة إلى أن "عدد الإصابات بلغت مليون و607 ألف و81 شخصاً.

وتابعت المسؤولة الإيرانية إن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ حتى اليوم عشرة ملايين و674 ألف و944 شخصاً، مبينة إنه "يوجد 3712 حالة إصابة حرجة في عموم إيران".

كما تشهد مدن إيرانية مختلفة منها "طهران، وسيستان وبلوشستان وكرمان وقزوين وفارس وخوزستان وايلام وآراك وجيلان والبرز واذربايجان الغربية وايلام تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور (الفيروس البريطاني)".
رقم : 918301
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