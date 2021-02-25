علي مطهري يترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

وأوضح علي مطهري في مؤتمر صحافي نشرت وقائعه الوكالة الرسمية "إيرنا"، إن "قراره بترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف يونيو/حزيران المقبل جاء بعد النظر في الأوضاع التي تمر بها إيران".



وأضاف مطهري إنه "يشعر بالقدرة على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية"، داعياً جميع الذين يرون في نفسهم القدرة على الترشح بخوض سباق الانتخابات.



وقال مطهري "أنا أعتبر نفسي الشخص المناسب لإدارة البلاد، وأعتقد أنه من أجل تشجيع الناس على المشاركة يجب على أي شخص يرى هذه القدرة في نفسه أن يقدم برنامجه".



وطالب السياسي والنائب الإيراني السابق المقرب من معسكر الإصلاحيين، جميع القوى السياسية بعدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مشدداً على ضرورة أن يقوم مجلس صيانة الدستور بالموافقة على أي مرشح يقبل الدستور الإيراني.



وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض في فبراير/شباط الماضي، ترشيح علي مطهري ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية.