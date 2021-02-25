الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 شباط 2021 ساعة 14:45

الامم المتحدة: ينبغي على ‘‘إسرائيل‘‘ وقف هدم منازل الفلسطينيين

الامم المتحدة: ينبغي على ‘‘إسرائيل‘‘ وقف هدم منازل الفلسطينيين
وحذرت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في تصريح صحفي، من أن "الأوضاع التي يمارس فيه الضغط على التجمعات للانتقال منها، تنطوي على خطر حقيقي بالترحيل القسري".

وقالت هاستينغز عقب زيارة خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية الأربعاء، إن الإجراءات الإسرائيلية ضد التجمع، تتواصل رغم أن السكان "استنفدوا سبل الانتصاف من خلال الإجراءات القانونية المحلية".

وأضافت أنه "وفقًا للقانون الدولي، ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن توقف جميع عمليات الهدم الإضافية التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم على الفور".

وتابعت، "لقد صودرت جميع الخيام والمؤن وخزانات المياه وأعلاف المواشي، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي".

وطالبت المنسقة الأممية، السلطات الإسرائيلية، "بأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفًا، ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم".
مصدر : وكالات
رقم : 918315
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
25 شباط 2021
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
25 شباط 2021
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
25 شباط 2021
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
25 شباط 2021
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
25 شباط 2021
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
25 شباط 2021
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
25 شباط 2021
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
24 شباط 2021
الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازل حيا بسبب مقاومة الشعب الإيراني
الرئيس روحاني: الاتفاق النووي لازل حيا بسبب مقاومة الشعب الإيراني
24 شباط 2021
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
وسط صمت غربي وعربي. .تزايد الهجمات الإرهابية الوحشية للصهاينة على الفلسطينيين
24 شباط 2021
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
سياسي عراقي لإسلام تايمز: سياسة الديمقراطيين هي الحرب الناعمة ودعم الجماعات الاسلامية العميلة
24 شباط 2021
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
المتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابي الذي تم اعتقاله في طهران
24 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟