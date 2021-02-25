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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 15:02

بايدن يمدد العقوبات ضد كوبا

بايدن يمدد العقوبات ضد كوبا
وتم ذلك على وجه الخصوص منع السفن المسجلة في امريكا من دخول المياه الإقليمية لكوبا دون إذن من السلطات الأمريكية، لأن ذلك قد يؤدي إلى "هجرة جماعية من كوبا".

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الحديث يدور عن نظام العقوبات لعام 1996، والمعدل في 2004 و 2016 و2018.

يذكر أن إدارة باراك أوباما، التي كان بايدن في ظلها نائب الرئيس، رفعت عددا من العقوبات المفروضة على كوبا واتخذت خطوات لتحسين العلاقات.

لكن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أعادت الولايات المتحدة العديد من العقوبات ضد كوبا.

في الوقت نفسه، ظل الحظر التجاري الذي فرضه الكونغرس دون تغيير لأكثر من نصف قرن.

يشار إلى أن بايدن لم يتخذ بعد أي خطوات بشأن مراجعة سياسة ترامب تجاه كوبا.
مصدر : وكالات
رقم : 918316
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