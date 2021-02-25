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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 15:36

600 مستوطن يقتحمون ‘‘قبر يوسف‘‘ شرقي نابلس

600 مستوطن يقتحمون ‘‘قبر يوسف‘‘ شرقي نابلس
وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأغلق عشرات الشبان الشوارع بالإطارات المشتعلة، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتأمين الحماية لاقتحام المستوطنين.

من جهته، ذكر موقع القناة الثانية العبرية، أن القوات الإسرائيلية أمّنت الحماية لـ 600 مستوطن وصلوا "قبر يوسف" في نابلس، لأداء طقوس دينية .

وأوضح الموقع العبري، أن عملية اقتحام المقام رافقتها عمليات إلقاء حجارة وزجاجات حارقة من الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه شارك في عملية الاقتحام وزير ما يسمى بـ "الهجرة والشتات" في حكومة الاحتلال، وحاخامات يهود، وعدد من قادة المستوطنين.

ويقع "قبر يوسف" المتاخم لمخيم "بلاطة" للاجئين الفلسطينيين، شرقي نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.

ويشكل "مقام يوسف" بؤرة توتر بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين منذ الاحتلال الإسرائيلي لنابلس في 1967.

ويؤكد الفلسطينيون أن الموقع هو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجدًا قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويضم قبر شيخ صالح من بلدة "بلاطة البلد" ويدعى يوسف دويكات، لكن اليهود يعدونه مقاما مقدسا لهم، ويزعمون أن جثمان النبي يوسف بن يعقوب أحضر من مصر ودفن في هذا المكان.

ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفًا للحقائق، هدفه سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة بذرائع دينية.
رقم : 918324
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