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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 17:08

إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا

إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
وذكر بيان لمكتب ‏السيد الصافي إن "المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل بومين بعد فحوصات طبية".

وأضاف البيان الذي تلقى موقع "إسلام تايمز"، نسخة منه، "أظهرت الفحوصات قبل يومين إصابة سماحة السيد احمد الصافي بفيروس كورونا .. ولله الحمد حالته الآن مستقرة ويدعو لكم ولجميع العراقيين بالعافية وحسن العاقبة وأن يدفع الله عنكم وعنهم البلاء والوباء كما يرجو أن لا تنسوه من خالص دعائكم وخاصة في هذا الشهر المبارك وهذه الايام المباركة".
رقم : 918338
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المراسلة معصومة فروزان
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