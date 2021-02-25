إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا

العراق (إسلام تايمز) - أفاد مكتب خطيب صلاة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق، السيد أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، الخميس، بفيروس كورونا المستجد.