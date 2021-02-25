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الخميس 25 شباط 2021 ساعة 18:41

ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية

ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الولايات المتحدة تقر بأنه فقط بعد انسحابها من الاتفاق النووي اتخذت إيران خطوات بينما كانت إيران حتى ذلك الحين تلتزم بتعهداتها".
وأضاف "على الثلاثي الاوروبي والولايات المتحدة ازالة السبب في إتخاذ ايران لهذه الخطوات وليس مطالبة إيران بإيقاف ردود الفعل".
وتابع وزير الخارجية الإيراني إن "السلوك الأمريكي وأيضاً الغياب المدان لأي أعمال تجارية للثلاثي الأوروبي مع إيران طوال سنوات هو السبب في إتخاذ ايران لهذه الخطوات".
وبدأت إيران عملياً يوم الثلاثاء الماضي بوقف العمل بالبرتوكول الاضافي لمنع متفشي الوكالة الدولية من القيام بزيارات مفاجئة للمواقع النووية الإيرانية.
وفي مايو 2018 انسحبت الحكومة الأمريكية من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وفرضت عقوبات على إيران، بالإضافة إلى فرض عقوبات معلقة بموجب هذه الاتفاقية.
 
مصدر : وكالات
رقم : 918344
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