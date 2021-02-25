العراق: استهدف رتل لقوات الاحتلال الامیرکی في بابل

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة اميركاعلى طريق بابل السريع".



واوضح المصدر، ان "الحادث أسفر عن اضرار مادية بإحدى عجلات الرتل، دون إصابات بشرية".