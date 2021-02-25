الرئيس الأوكرايني يخطط لانضمام بلاده إلى الناتو

كما شكر زيلينسكي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، والذي أكد أن أبواب الحلف مفتوحة أمام أوكرانيا.



وكتب زيلينسكي في صفحته على "تويتر": "نشكركم على دعمنا شخصيًا وأعضاء الحلف في سعينا للحصول على عضوية الناتو. هدفنا المباشر هو خطة عمل عضوية الناتو. نحن جادون بشأن الإصلاحات، لأنها أولاً وقبل كل شيء تعزز قطاع الدفاع لدينا".



ووفقا له، فإن أوكرانيا جادة بشأن الإصلاحات، لأنها تتعلق في المقام الأول بتعزيز قطاع الدفاع.



في وقت سابق، دعت السلطات الأوكرانية حلف شمال الأطلسي استخدام الأجواء فوق شبه جزيرة القرم في عمليات الناتو الجوية.