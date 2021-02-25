"الوفاء للمقاومة": ضرر التأخير بتشكيل الحكومة أكبر من ضرر أي تنازل لتسريع ولادتها

وأكدت الكتلة "وجوب التوصل بسرعة الى تفاهم يقضي بحكومة جديدة فاعلة لا أسيرة عدد معين ولا عدم توازن، ضرر التأخير بتشكيل الحكومة أكبر من ضرر أي تنازل".



ودعت الكتلة عن "لضرورة قيام لبنان عبر وزاراته بحملة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية ضد التسرب النفطي لما يمثل اعتداء بيئي من قبل إسرائيل التي تهدد السلامة البيئية في منطقتنا".



وأوضحت في بيانها أنها "أنجزت عددا من القوانين الإصلاحية الإدارية والمصرفية، اقتراح قانون المنافسة وتنظيم الضم والفرز وعدد من اقتراحات القوانين الأخرى التي تشاركت الكتلة بإعدادها، وستواصل الكتلة العمل أملا بتنفيذ قواعد انطلاق لإصلاح".