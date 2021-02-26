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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 08:59

واعظي: رغم الحرب الاقتصادية امور البلاد تسير بشكل جيد

واعظي: رغم الحرب الاقتصادية امور البلاد تسير بشكل جيد
وقال واعظي في تصريح له یوم امس الخميس خلال مراسم تكريم المصدرين النموذجيين ولجنة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في مدينة اصفهان وسط ايران: لقد جرى انتخاب معتوه مثل ترامب لرئاسة الجمهورية وقام بممارسات واجراءات غريبة على مدى 4 اعوام ولم تكن مقتصرة على ايران بل واجهت دول الجوار واوروبا مشاكل مماثلة غير ان المشاكل التي اختلقها لايران بتحريض من الصهاينة لا تقارن مع اي دولة اخرى.

واضاف: لقد كنا نصدر 2.8 مليون برميل من النفط يوميا في الماضي الا انه وبسب الحرب الاقتصادية المفروضة اصبحنا نبيع اقل من 100 الف برميل يوميا ولم نستطع حتى نقل اثمانها الا ان بيع نفطنا وصادراتنا اصبحت الان اكثر انسيابية.

واكد واعظي انه كان علينا ايجاد اجواء لا يكون معها الاعداء قادرون على استغلالها، لافتا الى ان الاميركيين هم انفسهم يقرون بان الضغوط القصوى ضد ايران قد فشلت.

وقال مدير مكتب رئيس الجمهورية: ان جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية هي تعمل بنشاط لذا فاننا نشهد وضعا جيدا في البلاد.
رقم : 918420
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