قضية خاشقجي... هل يُحاسب ابن سلمان ؟

عملية جراحية اجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانت مفاجئة ليس لسببها بل لسبب اعلان خضوعه لها، لكنها ساعات فقط بعد خروجه من المستشفى، اعلن مصدر مطلع لوكالة رويترز ان العملية الجراحية لابن سلمان اجلت نشر تقرير حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.



ووصف هذا المسؤول ابن سلمان بالحاكم الفعلي للبلاد، وبحسب مصادر فان ابن سلمان على علاقة مهمة بفحوى هذا التقرير.



وفي استبعاد لأي دور رسمي لولي العهد السعودي أجرى الرئيس الاميركي اتصالا هاتفيا بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وبحسب مصادر في البيت الابيض، فان المحادثات طغى عليها النشر المرتقب للتقرير الاستخباراتي الأميركيي حول قتل خاشقجي.



وأعلن البيت الأبيض ان بايدن أكد للملك سلمان الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون.



وهذا الاتصال سبقه اخر اجراه وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي اكد فيه على أهمية تقدم الرياض في مجال حقوق الإنسان لا سيما عبر إصلاحات قضائية.



والتقرير الذي اعدته الاستخبارات الاميركية بخصوص جريمة قتل خاشقجي والذي يؤرق ابن سلمان يتضمن اشارات واضحة على انه على علاقة مباشرة بالجريمة، حيث يؤكد ان ولي العهد السعودي وافق وربما امر بارتكاب الجريمة بحسب اربعة مسؤولين اميركيين مطلعين على القضية.



وقالت ادارة بايدن ان تقرير قتل خاشقجي سيشكل خطوة مهمة لضمان تحديد المسؤوليات.



وفي هذا الاطار اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي صراحة ان هناك مجموعة من الإجراءات مطروحة على الطاولة تتعلق بالسعودية وذلك بخصوص جريمة مقتل خاشقجي.



واضافت ان واشنطن تركز على تقييم العلاقة مع الرياض، وان هناك مجالات ستعبر فيها عن قلقها بخصوصا وتترك خيار المساءلة مفتوحا.



وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس ، إن الإصدار المرتقب للمعلومات الاستخباراتية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيكون خطوة نحو المساءلة.



وجاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "أتوقع أننا سنتحرك بشكل صحيح قبل التحدث عن خطوات لتعزيز المساءلة للمضي قدما في هذا الوقت الرهيب".



وقال عن إصدار التقرير "إنها خطوة مهمة في اتجاه الشفافية. الشفافية، كما هي في كثير من الأحيان؛ تكون عنصرا من عناصر المساءلة".



وبشأن تأثير العلاقات مع السعودية، قال إن بايدن سيراجع تلك العلاقة بأكملها للتأكد من أنها تعزز مصالح الشعب الأمريكي وللتأكد من أنها تعكس القيم.



وتخطط الولايات المتحدة قريبا لرفع السرية عن نتائج الاستخبارات في جريمة القتل المروعة التي وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، بحق الصحفي المقيم في الولايات المتحدة.