حالة رعب في السعودية قبيل خروج تقرير اغتيال خاشقجي

حالة الرعب والفزع والخوف واضحة في السعودية إذ يبدوا أن التقرير السري في قضية خاشقجي سيتضمن فيديو اثناء تقطيع جثمانه بعد تسريبات رويترز وCNN عن شركة الطيران التي أقلت القتلة.



وسوف يُظهر تقرير جمال خاشقجي أيضاً فساد المحاكم وتحقيقات السعودية وأنها مجرد أدوات طاعة لا رأي لها ولا حكم على الأمور, أما ما يغفل عنه المناصرون لولي العهد وسيفجعهم حقاً لو أظهر التقرير المصور حضور الملك سلمان شخصياً لحفلة استجواب و تعذيب و تقطيع المغدور خاشقجي أذ أن كل التسريبات حتى الآن تتحدث عن ابن سلمان ولم يتطرق اي منها للرأس الكبيرة في المملكة.



وخلُص تقرير استخباري أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي. وفق ثلاثة مسؤولين اميركيين لقناة NBC الأمريكية, وكشفت وثائق في غاية السرية ضمن دعوى قضائية إن الفريق الذي قام بتصفية خاشقجي نقل عبر طائرتين تعودان لشركة يسيطر عليها ولي العهد، محمد بن سلمان.



جاء ذلك بحسب خبر نشره، الأربعاء الماضي، الموقع الإخباري الأمريكي “سي إن إن”، استنادًا كما تقول إلى وثائق جديدة قدمت لمحكمة. منطقة واشنطن تحت عنوان “سري للغاية”, إذ أوضح الخبر أن الطائرتين اللتين أحضرتا فريق اغتيال خاشقجي المكون من 15 عنصراً لتركيا يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2018. تعودان ملكيتهما لشركة تسمى “Sky Prime Aviation”، وأن هذه الشركة تم نقلها في ديسمبر/كانون أول 2017 لصندوق الثروة السيادي بالمملكة الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار.



ولفت الخبر إلى أن الأدلة الموجودة بالوثيقة ذات الصلة وضحت مساراً جديداً بخصوص صلة ابن سلمان بمقتل الصحفي خاشقجي.