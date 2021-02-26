الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 09:16

حالة رعب في السعودية قبيل خروج تقرير اغتيال خاشقجي

حالة رعب في السعودية قبيل خروج تقرير اغتيال خاشقجي
حالة الرعب والفزع والخوف واضحة في السعودية إذ يبدوا أن التقرير السري في قضية خاشقجي سيتضمن فيديو اثناء تقطيع جثمانه بعد تسريبات رويترز وCNN عن شركة الطيران التي أقلت القتلة.

وسوف يُظهر تقرير جمال خاشقجي أيضاً فساد المحاكم وتحقيقات السعودية وأنها مجرد أدوات طاعة لا رأي لها ولا حكم على الأمور, أما ما يغفل عنه المناصرون لولي العهد وسيفجعهم حقاً لو أظهر التقرير المصور حضور الملك سلمان شخصياً لحفلة استجواب و تعذيب و تقطيع المغدور خاشقجي أذ أن كل التسريبات حتى الآن تتحدث عن ابن سلمان ولم يتطرق اي منها للرأس الكبيرة في المملكة.

وخلُص تقرير استخباري أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي. وفق ثلاثة مسؤولين اميركيين لقناة NBC الأمريكية, وكشفت وثائق في غاية السرية ضمن دعوى قضائية إن الفريق الذي قام بتصفية خاشقجي نقل عبر طائرتين تعودان لشركة يسيطر عليها ولي العهد، محمد بن سلمان.

جاء ذلك بحسب خبر نشره، الأربعاء الماضي، الموقع الإخباري الأمريكي “سي إن إن”، استنادًا كما تقول إلى وثائق جديدة قدمت لمحكمة. منطقة واشنطن تحت عنوان “سري للغاية”, إذ أوضح الخبر أن الطائرتين اللتين أحضرتا فريق اغتيال خاشقجي المكون من 15 عنصراً لتركيا يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2018. تعودان ملكيتهما لشركة تسمى “Sky Prime Aviation”، وأن هذه الشركة تم نقلها في ديسمبر/كانون أول 2017 لصندوق الثروة السيادي بالمملكة الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار.

ولفت الخبر إلى أن الأدلة الموجودة بالوثيقة ذات الصلة وضحت مساراً جديداً بخصوص صلة ابن سلمان بمقتل الصحفي خاشقجي.
مصدر : وكالات
رقم : 918425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
صرخة اليمنيين أم نفط السعودية وأموال الإمارات؟!
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
26 شباط 2021
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
26 شباط 2021
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
ظريف يحث أمريكا وأوروبا على معالجة خفض إيران للالتزامات النووية
25 شباط 2021
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
إصابة أحمد الصافي وكيل المرجع السيستاني بكورونا
25 شباط 2021
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
25 شباط 2021
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد
25 شباط 2021
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط
25 شباط 2021
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟
25 شباط 2021
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
الكاظمي لا يمتلك صلاحية الموافقة على زيادة قوات الناتو بالعراق
المراسلة معصومة فروزان
25 شباط 2021
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
أكاديمية وباحثة أمريكية.. حقوق الإنسان في السعودية انتهاكات فظيعة
25 شباط 2021
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
طهران: لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن الى التزاماتها بالاتفاق النووي
25 شباط 2021
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
اللواء سلامي: إيران تمكنت من هزيمة الضغوط القصوى التي مارسها الأعداء
24 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القصف الامريكي على شرق سوريا.. لماذا؟
سيناريوهات تعامل بايدن مع السعودية وولي عهدها
الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟
احتجاجات اليمن.. تحالف العدوان ينهب ثروات البلاد ويترك الموت للعباد