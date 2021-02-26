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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 09:26

حماس تدعو للاحتجاج ضد اتفاقية الغاز

حماس تدعو للاحتجاج ضد اتفاقية الغاز
وقال حمّاد، انه يجب أن تُعرض اتفاقية الغاز التي وقعتها السلطة على الشعب الفلسطيني صاحب الحق في الغاز حسبما نقل موقع فلسطين الان.

وتابع: الاعتداء على مقدرات الشعب الفلسطيني من أي قيادة كانت لا يجوز. احتكار المقدرات هذا يعتبر اعتداء على أرزاق الناس وعلى مستقبلهم. ودعا حمّاد الشعب الفلسطيني للاحتجاج على اتفاقية الغاز -كالخروج في مظاهرات- للحفاظ على حقهم بهذا الغاز.

في سياق آخر، أكد حمّاد، أن قرار الانتخابات حصل على أغلبية ساحقة لدى حركة حماس في الأقاليم الثلاثة، مضيفاً أن الحركة لم تحسم موقفها بعد بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات القادمة. وأشار إلى أن الخيار المفضل لدى حماس هو القائمة الموحدة مع الفصائل التي تتوافق مع الحركة في خيار المقاومة، لافتاً إلى أن الانتخابات هي أمل الشعب الفلسطيني ليتوحد ضد الاحتلال ويتمسك بالثوابت الوطنية والمقدسات.

ونوه إلى أن المقاومة مشروعة بكافة أشكالها الشعبية والمسلحة في سبيل الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، مشدداً على أن فلسطين هي أرض وقف إسلامي ولا يجوز لأحد التخلي عن شبر منها.

وبشأن الانتخابات الداخلية للحركة، أوضح حماد، أن الانتخابات الداخلية مبدأ راسخ في حماس لاختيار قيادة الحركة بشفافية ونزاهة، مؤكداً أن المرحلة الأولى من انتخابات الحركة انتهت وتم اختيار القيادات الميدانية الدعوية في القطاع.
رقم : 918430
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