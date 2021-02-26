59 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أنه تم تسجيل ٥٩ إصابة جديدة , ليكون العدد الكلي للإصابات ١٢٨ إصابة بعد فحص ١٦٩٣ عينة بنسبة إصابة ٧.٥٪.