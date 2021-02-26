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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 09:31

59 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

59 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أنه تم تسجيل ٥٩ إصابة جديدة , ليكون العدد الكلي للإصابات ١٢٨ إصابة بعد فحص ١٦٩٣ عينة بنسبة إصابة ٧.٥٪.
مصدر : وكالات
رقم : 918433
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