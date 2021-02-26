الجزائر تسجل أول إصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا

وجاء في بيان للمعهد: “في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس “SARS-COV2″ في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة المنتشرة حاليا في العالم، تم التأكيد بتاريخ 19 فبراير 2021، حالتي إصابة بالسلالة البريطانية الجديدة التي تحمل الطفرات N50Y/D164G التي تم اكتشافها لأول مرة في 20 سبتمبر 2020 في مدينة كينت في بريطانيا”.



وحسب المعهد، فقد تم اكتشاف هاتين السلالتين لدى أحد مستخدمي قطاع الصحة على مستوى مستشفى الصحة العقلية بالشراقة (وقد تم عزله حاليا)، بالإضافة إلى مواطن عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.



وأشار المعهد إلى أنه تم في وقت سابق إجراء تحاليل على عينات مشتبهة من مستشفى بني مسوس ومستشفى زميرلي، كانت نتائجها سلبية فيما يخص السلالات الأربع الجديدة التي ظهرت ببريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل واليابان.