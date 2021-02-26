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الجمعة 26 شباط 2021 ساعة 09:38

وزير الصحة الايراني يعلن بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

وزير الصحة الايراني يعلن بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا
وقال نمكي في تصريح له الخميس: ان المرحلة الثانية من التطعيم بلقاح كورونا بدات في البلاد والتي تشمل فضلا عن زملائنا في النظام الصحي في اقسام "آي سي يو" والمجموعات الاكثر تعرضا لمخاطر الاصابة في المستشفيات والمراكز الصحية والطبية، مجموعة كبار السن كمجموعة ضعيفة.  

واضاف وزير الصحة في تصريحه على هامش مراسم بدء التطعيم لكبار السن في مراكز الرعاية الاجتماعية: بدانا اليوم عملية التطعيم لهذه المجموعات من مركز "كهريزك" للرعاية الاجتماعية وستستمر هذه العملية غدا (الجمعة) في غالبية مراكز الرعاية لكبار السن والمعاقين في انحاء البلاد.

وقال نمكي: ان هذه المرحلة تشمل نحو 20 الف شخص من المسنين والمعاقين الاكثر عرضة لخطر الاصابة ووفقا للوثيقة الوطنية للتطعيم بلقاح "كوفيد-19" الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، سيتم تطعيم سائر المجموعات مع اولوية الكوادر الصحية والطبية والمجموعات الضعيفة مثل كبار السن والمصابين بامراض خاصة وجرحى الاسلحة الكيمياوية والمجموعات الاكثر عرضة للاصابة.

واوضح انه بعد تطعيم المجموعات المستهدفة سيتم تطعيم المواطنين العاديين باللقاح وقال: اننا نتوقع الانتهاء من غالبية المجموعات المستهدفة حتى تشرين الاول /اكتوبر القادم.

وحول كورونا الايراني قال وزير الصحة: لم نشهد لغاية الان تحورا ملحوظا في كورونا الموجود في البلاد ولكن المحتمل ان يحدث تحور في الفيروس في مكان ما من البلاد في اي لحظة ولحسن الحظ ان زملاءنا مسيطرون على الاوضاع تماما وقد قمنا بزيادة عدد الفحوصات للكشف عن الاصابات المحتملة.
رقم : 918438
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