برلماني روسي: القصف الأمريكي لسوريا عديم الشرعية

ووفقا له، من غير المستبعد في هذه الحالة، أن تلجأ الحكومة السورية إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب بحث الوضع في جلسة طارئة للمجلس.



وأضاف السيناتور الروسي: "تملك سوريا، الحق الكامل في القيام بذلك".





وشدد جباروف، على أن "ما حدث في غاية الخطورة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة بأسرها".



وقال: "مثل هذه الأعمال، يمكن أن تؤدي إلى اندلاع نزاع كبير".



وتابع جباروف القول: "تمتلك سوريا أسلحة حديثة، بما في ذلك بطاريات دفاع جوي صاروخية من طراز إس 300، ويجب على الأمريكيين توخي الحذر الشديد خلال ارتكاب مثل هذه الأعمال".



وأشار إلى أن تفاصيل ما حدث، لا تزال غامضة ولم تتضح بعد، وبالتالي لا يمكن إجراء سوى تحليل أولي للوضع الآن. وقال السناتور: "لكن حتى الآن يبدو كل شيء في غاية الخطورة".



ونوه جباروف، بأن القصف الأمريكي، استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران، وأضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل ترغب في تأجيج النزاع هناك، لكي يبقى مندلعا هناك باستمرار".