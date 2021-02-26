الاحتلال يغلق معابر قطاع غزة بذريعة الاعياد

ووفق ما قاله المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة حتى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد المساخر.