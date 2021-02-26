حماس تؤكد على الالتزام بمواعيد الانتخابات الفلسطينية

وأكدت حماس في بيان لها أن قيادة الحركة شددت على المضي بقوة نحو الاستحقاق الانتخابي، مع الحرص التام على تنفيذه كاملًا حسب المواعيد المقررة, حسبما نقل موقع فلسطين الان.



وقالت إن مكتبها السياسي برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية عقد اجتماعًا مهمًا وناقش مختلف القضايا السياسية والوطنية بظل الاستعداد الفلسطيني العام لإجراء الانتخابات العامة بدءا بالمرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني المتمثلة بانتخاب المجلس التشريعي، ثم الرئاسة، ثم المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.



ووجهت حماس التحية لجماهير شعبنا الصامد المرابط، في المنافي والشتات، وفي الأراضي المحتلة عام 1948م، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخص أهلنا في القدس المحتلة على صمودهم وثباتهم في وجه الاحتلال ومخططاته العدوانية.



كما توجهت بالتحية لأسرانا الأبطال خلف القضبان، مجددة العهد لهم على مواصلة الطريق حتى كسر قيودهم وتحريرهم رغماً عن الاحتلال الإسرائيلي، وتترحم على أرواح شهداء شعبنا العظيم الذين عبروا عن حبهم لفلسطين بدمائهم الزكية الطاهرة، ولجرحانا البواسل، كل الدعم والتمنيات بالشفاء ومواصلة طريق العودة والتحرير.



وأكدت حماس تمسكها التام بمسار الشراكة، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد، للتفرغ لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية منطلقين من بيت فلسطيني واحد متماسك. وثمنت الجهود المصرية في رعاية الحوار الوطني الأخير الذي انعقد في القاهرة، وهي جهود مقدرة منسجمة مع الجهد المصري التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية. وشددت على استعدادها وحرصها على إتمام حوار مارس على الوجه المطلوب لوضع أسس ومعايير انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.



وأكدت قيادة الحركة المضي بقوة نحو الاستحقاق الانتخابي، مع الحرص التام على تنفيذه كاملاً حسب المواعيد المقررة، محذرة من أي تراجع في الالتزام بهذه المواعيد أو التردد في إتمامها، لما بذلك من مخاطر وتداعيات جسيمة.



وقالت حماس إن قيادتها توقفت أمام ما يقوم به الاحتلال من تدخل سافر في العملية الانتخابية، سواء بحملات الاعتقالات ضد رموز الحركة وقياداتها في الضفة الغربية، أو ممارسة الضغط على قيادات أخرى وتحذيرها من الترشح للانتخابات. وأعلنت عن تحديها للاحتلال وإجراءاته، وإدانتها التامة لها، مضيفًا: نعلم يقينًا أن الاحتلال بهذه الإجراءات يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به.



ودعا السلطة الفلسطينية وجميع القوى الوطنية الفلسطينية لإدانة إجراءات الاحتلال هذه، والتحرك على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لوقف هذا التدخل السافر.



وأكدت قيادة الحركة أن الانتخابات في القدس شكل من أشكال المقاومة لتهويد المدينة، مطالبًا أهلنا هناك بالمشاركة المكثفة في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا، وفرض ذلك على الاحتلال رغمًا عنه، فالقدس عاصمتنا، ولا ممارسة للحقوق السياسية بدونها أو بعيدًا عنها.



وقالت إنها توقفت أمام حديث بعض الأفراد أو الجهات الفلسطينية عن مواقف الحركة السياسية دون تفويض منها، مؤكدة أن مواقفها السياسية، وثوابتها الوطنية معروفة وواضحة، عبرت عنها وثائقنا الرسمية، وأدبياتنا المتنوعة، ولا تعبر عنها رسائل هنا أو هناك. وأشارت إلى أنها متمسكة بثوابت شعبنا التي عمل من أجلها على مدار تاريخ قضيته العادلة، وبذل في سبيلها أغلى ما يملك، مؤكدة تمسكها بخيارها ومسارها المقاوم حتى العودة والتحرير.



وعبرت قيادة الحركة عن اعتزازها وفخرها بشعبنا الفلسطيني أينما وجد، وبأبناء الحركة وأنصارها في كل مكان، داعية شعبنا وأبناءنا وأنصارنا إلى الانخراط في العملية السياسية، والمشاركة في الانتخابات بقوة، خاصة في الضفة الغربية لما يمثله ذلك من مواجهة لمخططات الاحتلال وسياساته، ولما يمثله أيضاً من دعم لمشروع المقاومة في فلسطين.



ودعت قيادة الحركة للعمل على إنجاح الانتخابات بمراحلها الثلاث لتفوز الحركة ومشروعها المقاوم بثقة شعبنا من جديد.