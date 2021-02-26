الكشف عن موعد إفتتاح سفارة الإمارات في ‘‘اسرائيل‘‘

وذكرت المصادر لموقع”إمارات ليكس” الاماراتي، أن آل خاجة من المقرر أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم الثلاثاء.



وستستغرق زيارة آل خاجة الأولى إلى تل أبيب خمسة أيام برفقة وفد دبلوماسي يعقد خلالها اجتماعات مع مسئولين إسرائيليين.



وستشمل الاجتماعات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين كبار آخرين.



وسيطّلع آل خاجة على موقع السفارة الإماراتية في تل أبيب ومقر إقامته الجديد.



وأعلنت الحكومة الإماراتية في 15 من الشهر الجاري أن آل خاجة أدى اليمين القانونية أمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة بصفته أول سفير لأبوظبي في كيان الاحتلال.



ويعتبر آل خاجة من أبرز مسئولي النظام الإماراتي وأذرعه الدبلوماسية.



وكان شغل منذ العام 2010 منصب مدير مكتب وزير الخارجية عبد الله بن زايد.



ويلعب آل خاجة أدوارا رئيسية في الخارجية فهو عضو في مجلس الشؤون السياسية وعضو في لجنة الدبلوماسية ورئيس لجنة الميزانية.



ووافق مجلس الوزراء الإماراتي الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب في "إسرائيل"، في حين أعلنت تل ابيب عن افتتاح سفارتها في أبوظبي.



وفي أغسطس/آب أعلنت الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي اتفاقا لإشهار التطبيع برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة علاقات رسمية بينهما لأول مرة.



وفي 17 من الشهر الجاري ادعى آل خاجة، أنه يتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.



ونشر السفير الإماراتي على “تويتر” تغريدات بهذا الشأن باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.